Il Ponente piange Gaspare Dato, titolare dei Salon Service di Vallecrosia e Imperia

Sanremo. E’ morto il 4 giugno presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure Gaspare Dato, 71 anni, titolare dei Salon Service di Vallecrosia e Imperia.

Molto conosciuto e benvoluto, Gaspare è ricordato come un uomo brillante, sempre aperto a nuove iniziative, apprezzato per la sua onestà e amato per il sorriso che sapeva donare a tutti.

I funerali di Gaspare avranno luogo alle 15,30 di oggi nella parrocchia di San Siro a Sanremo.

Lascia i figli Fulvia e Gianmarco, la compagna Lina, parenti e amici.