Il pericoloso viaggio dei migranti tra le carrozze di un treno per raggiungere la Francia

Ventimiglia. In viaggio nascosti nell’intercapedine tra due vagoni di un treno per superare il confine di Ventimiglia e raggiungere la propria meta, la Francia. A immortalare alla stazione di Mentone, due migranti, pericolosamente in bilico tra le carrozze e in mezzo ai cavi dell’alta tensione, è stato Luca Punturiero, un cameriere italiano che lavora in Francia.

Visti i controlli massicci della polizia francese, che setaccia i treni alla ricerca di stranieri nascosti sotto i sedili e intima loro di scendere e tornare in Italia, ai migranti non resta che provare altre più pericolose soluzioni. Molti hanno perso la vita, fulminati dal pantografo che alimenta i convogli. Altri sono stati visti e fatti scendere, altri ancora ce l’hanno fatta.