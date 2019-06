Il Moto Club Sanremo partecipa alla gara a Farini

Sanremo. Un pilota del Moto Club Sanremo ha partecipato alla gara a Farini, in provincia di Piacenza, organizzata dal motoclub Chieve.

I ragazzi di Gigi Bianchetti hanno preparato per i 300 riders al via un tracciato molto spettacolare, con all’interno due prove speciali. Dopo dieci minuti dalla partenza è stato affrontato il Cross Test, situato su una zona collinare e ricco di contropendenze; dopo il fettucciato rientro al paddock prima di immettersi nell’Enduro Test, una speciale di sassi e pietre, tutta in salita.

I giri effettuati sono stati tre, al termine dei quali il più veloce è risultato Rudy Moroni che però, essendo Elite, non ha gareggiato per l’Assoluta. Il sanremese Marco Lagorio del Moto Club Sanremo alla fine è giunto 87esimo nella classifica assoluta della terza prova di domenica 16 giugno.