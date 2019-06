Il Don Bosco Vallecrosia Intemelia organizza un camp estivo, aperte le iscrizioni

Vallecrosia. Il Don Bosco Vallecrosia Intemelia, affiliato al Torino Fc, organizza un campus estivo rivolto a tutti i bambini. Durerà sei settimane a partire dal 17 giugno.

I bambini che si iscriveranno potranno partecipare, dal lunedì al venerdì, tutto il giorno a diverse attività. Il programma prevede accoglienza dei ragazzi dalle 8 alle 9. Dalle 9 alle 12 gli iscritti si alleneranno, giocheranno a calcio e sul gonfiabile acquatico. Dopo la pausa pranzo e il momento relax, un’ora sarà dedicata allo svolgimento dei compiti scolastici. Nel pomeriggio merenda e momento di divertimento sul gonfiabile acquatico. Infine verranno organizzati tornei di calcio.

Sono aperte le iscrizioni per partecipare al campus che andrà in scena dal 17 al 21 giugno, dal 24 al 28 giugno, dal 1 al 5 luglio, dall’8 al 12 luglio, dal 15 al 19 luglio e dal 22 al 26 luglio.

Il camp costa 70€ a settimana, vi saranno sconti per chi deciderà di iscrivere i propri figli a più settimane. Per potersi iscrivere basta recarsi tutti i giorni al campo Zaccari dalle 17 alle 19 oppure su Wathapp al numero 3313670605 Angelo o 3271426308 Fabrizio, specificando le settimane in cui si intende portare il proprio figlio.