Sanremo. «Oggi è un momento di felicità perché una squadra di Sanremo ha vinto un titolo italiano – dichiara il vicesindaco e assessore allo Sport, Alessandro Sindoni - Sono felice di premiare le ragazze della Mazzucchelli Volley Sanremo che hanno vinto il titolo italiano. A soli 10 anni hanno portato in alto il nome di Sanremo. Non è solo un riconoscimento per aver vinto un titolo, soprattutto è un’attestazione a chi pratica lo sport. A me interessa che la pratica dei nostri giovani atleti sia assistita dal Comune di Sanremo».

L’assessore al turismo e allo sport Alessandro Sindoni ha consegnato questa mattina, nella Sala Giunta di Palazzo Bellevue, un riconoscimento alla Mazzucchelli Volley Sanremo per aver conseguito il titolo “Campioni d’Italia CSI under 10”.