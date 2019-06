Il “Colombo” di Arma di Taggia sforna una campionessa nel salto in lungo: Chiara Smeraldo

Taggia. E’ noto che presso il liceo scientifico ad indirizzo sportivo del “Colombo” di Arma di Taggia (l’unico presente in provincia di Imperia) sono presenti molti giovani studenti che si stanno distinguendo in varie specialità sportive, a livello nazionale e non solo.

Chiara Smeraldo, 17 anni, è la nuova gemma emergente. La ragazza, che frequenta il quarto anno, si è già distinta più volte nelle materie curricolari, ottenendo una media superiore al nove nell’arco dei suoi quattro anni di studi al “Colombo”.

Chiara, dopo molti sacrifici, quest’anno ha scalato le vette anche dell’atletica agonistica con la squadra U.S. “Maurina Olio Carli”: la giovane studentessa ha, infatti, raggiunto il record dei 6.09 metri nella disciplina olimpica del salto in lungo, è l’unica campionessa in Liguria e tra le sole due atlete in Italia ad avere tale primato nella categoria allievi.

Così la prof.ssa Laigueglia Tanya, docente di lettere della ragazza: «Chiara è la dimostrazione di come si possano conciliare sport e studio. Con sacrifici, e naturalmente con il sostegno di una scuola rivolta ad agevolare chi pratica l’attività agonistica, Chiara è riuscita a diventare un’eccellenza sia nello sport che nello studio: siamo davvero molto orgogliosi di lei, un esempio di serietà e impegno per tutti».