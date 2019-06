Il Club del Mare di Diano Marina prende parte al progetto VelaScuola

Diano Marina. Anche quest’anno il Club del Mare di Diano Marina ha preso parte al progetto VelaScuola, ideato dalla Federazione Italiana Vela, in collaborazione con il Miur, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Questo progetto consente allo sport della vela di entrare nelle scuole durante l’orario curriculare e si avvale della preziosa partnership con Kinder+Sport: si tratta di attività teorica in aula e pratica in acqua, curata attraverso i Circoli Velici affiliati alla Federazione Italiana Vela. Il principale obiettivo del progetto consiste nello sviluppo di una cultura nautica per gli alunni delle scuole.

Sono circa 130 i bambini delle scuole elementari di Villa Scarsella e A. Manzoni di via Biancheri che hanno preso parte a questa esperienza che si è conclusa con due belle giornate sul porto di Diano Marina, durante le quali una parte dei piccoli studenti ha avuto la possibilità di sperimentare un’uscita in mare con un istruttore d’eccezione, l’olimpico Diego Negri. Sono poi state organizzate lezioni a terra e la consegna dei diplomi a tutti i bambini intervenuti.

Così il presidente del Club del Mare: «Il VelaScuola è un progetto molto importante, che permette a molti bambini di avvicinarsi al mondo della vela. L’entusiasmo dimostrato dai piccoli studenti e la grande disponibilità degli insegnanti ha dato la possibilità di organizzare diverse lezioni nelle classi e la consegna dei diplomi sul porto di Diano Marina, permettendo così ai bambini di toccare con mano barche ed attrezzature.

I piccoli e coraggiosi bimbi di quinta elementare di Villa Scarsella, poi, hanno sperimentato un’uscita in barca con il nostro direttore sportivo, Diego Negri. Il Club del Mare si prefigge da sempre l’obiettivo di portare la cultura nautica tra i più giovani e quindi non potevamo che aderire al progetto VelaScuola, così come abbiamo aderito con entusiasmo al VelaDay dei primi di giugno. La risposta è stata in entrambi i casi superiore alle più rosee aspettative, segno che questo sport è più vivo che mai e gode di ottima salute».

Le attività del CdM di Diano Marina proseguono adesso nella sede di Sant’Anna dove stanno iniziando in questi giorni i corsi di vela per adulti e bambini.