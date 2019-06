Il Castello di Taggia nuova location per matrimoni

Taggia. Chi vorrà unirsi in matrimonio nel territorio comunale tabiese d’ora in poi avrà un’opportunità in più di scelta per la location in cui celebrare l’importante passo.

L’amministrazione Conio ha infatti deciso di adibire, per chi lo vorrà, il Castello, da tempo restaurato a mo’ di anfiteatro. Situato nel centro della città vecchia, risale all’ottavo secolo dopo Cristo. Dopo i lavori di ristrutturazione è stato inaugurato nel maggio del 2016.

Le tariffe per il matrimonio sono di 250 euro se almeno uno degli sposi è residente nel Comune di Taggia o a 350 euro se entrambi gli sposi non siano residenti.