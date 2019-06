Il campione MMA Danovaro fa tappa al salone del Canton Ticino

Milano. Il campione MMA imbattuto Bruno Danovaro, testimonial Sanremese Calcio e Rugby, lo scorso venerdì sera era come ospite al salone di presentazione del Canton Ticino, presso l’Istituto Culturale Svizzero nell’elegante zona Brera, divertito dall’accoglienza riservatagli già dalla sicurezza ed alla registrazione, che non lo mollano per farsi fotografare con lui e finalmente riescono a farlo entrare.

Danovaro ha detto: «Le persone si muovono su luoghi comuni e quindi non conoscono l’ottimo vino svizzero, pensano al formaggio, invece il Canton Ticino e la Svizzera intera, che io adoro e frequento da più di 21 anni, produce un vino di altissima qualità».

Bellissima serata dove Danovaro è stato anche sommerso di domande sulla sicurezza da parte di alcuni imprenditori, visto che in passato è stato responsabile per la sicurezza del consolato di Honk Kong e del Belgio.