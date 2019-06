Bruno Danovaro è al lavoro come ideatore,sceneggiatore e protagonista del suo progetto musicale. Il campione MMA, testimonial Sanremese calcio e rugby, che è solito realizzare tutto ciò che si mette in testa, spiega: “Volevo diventare un campione del mondo, lo sono diventato, ma non mi bastava, volevo essere il più forte al mondo, non mi bastava, diventai il più forte del mondo e di tutti i tempi. I records sono ancora imbattuti ufficialmente.Volevo diventare l’uomo dei records, fatto. Da 111 match ufficiali sono imbattuto, più giovani e più pesanti, niente da fare. Dal Rodeo ufficiale montando i tori, al football americano, al rugby, al calcio storico, incursioni continue. Al ruolo di Attila come stuntmam a cavallo,a Bert in Mary Poppins nel ruolo di Bert lo spazzacamino che balla tip tap”.

Incredibile Bruno Danovaro, lo abbiamo incontrato durante un servizio fotografico per alcune riviste durante le prove di tip tap sempre sorridente, ironico e scherzoso, disponibile e garbato,ma concentrato e maniacale, spiega luci, inquadrature, coreografie, ma non è mai soddisfatto, prova e riprova in continuazione, scrive an ora e riprende. Un vulcano in azione, nel frattempo si allena per i prossimi matches e stage.

Inoltre Bruno Danovaro ha annunciato l’unione con S.Zuccalà, presidente ed amica dell’azienda “4 ward 360”, realizzeranno vari progetti insieme, a breve, nelle più importanti sedi istituzionali, a Milano, Roma, Venezia, che coinvolgeranno lo sport,l ‘imprenditoria e la musica quali forme di arte,sempre all’insegna dell’etica,del rispetto ambientale, della cultura,dei valori positivi. Bruno Danovaro che già in passato è stato considerato un uomo estremamente influente,c ome riportato in varie classifiche, si colloca tra le persone più influenti in campo internazionale.