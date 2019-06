Il caffè tra i rifiuti, a Sanremo gli incivili perseverano: scatta la protesta ironica

Sanremo. Rifiuti abbandonati dagli incivili della differenziata: non rimane che prenderla con ironia. Sta viralizzando sui social la fotografia di alcuni cittadini “indignati” per i continui cumuli di spazzatura che si accatastano nei pressi di quei pochi bidoni stradali rimasti per le vie della Città dei Fiori, che hanno deciso di lanciare una stravagante iniziativa.

Nell’immagine che ripubblichiamo, sono ritratti quattro matuziani intenti a protestare simbolicamente bevendo il caffè della mattina e quello della sera nelle zone dei conferimenti selvaggi. L’ultimo scatto, di ieri sera, immortala i protagonisti in via San Francesco, con le tazzine alzate al cielo, mentre sorseggiano la bevanda energetica intorno a un tavolinetto montato per l’occasione.

Il fenomeno degli abbandoni non sembra arrestarsi, nonostante l’impegno profuso da Amaie Energia e dal Comune che stanno intensificato i controlli e gli interventi straordinari nei luoghi in cui si formano queste mini discariche a cielo aperto.