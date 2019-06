Il bordigotto Oliviero Troia non correrà il Tour de France

Bordighera. Il giovane Oliviero Troia non correrà il Tour de France. Comunica la triste notizia lo stesso ciclista sul suo profilo Facebook.

«Questa volta la fortuna non mi ha guardato, dopo aver fatto più di metà stagione sempre al meglio, con la gara più bella come obiettivo principale, purtroppo sono qui a comunicarvi che dovrò rinunciare al Le Tour de France per problemi di salute che mi costringono a rimanere fermo proprio queste due settimane prima della gara – scrive Troia – Non potendomi allenare e di conseguenza non potendoci arrivare al 100%, in comune accordo con lo staff dei medici e la squadra Uae Team Emirates abbiamo preso questa decisione ma a breve vi comunicherò il nuovo programma per terminare nel migliore dei modi la mia stagione».

Il bordigotto perciò non potrà rivivere le emozioni e le difficoltà del tour francese sperimentate l’anno scorso per la prima volta.