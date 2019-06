Ospedaletti. I volontari della pubblica assistenza della città delle rose Ospedaletti Emergenza sono i protagonisti di una toccante storia: aiutano l’ex collega, colpito da emorragia cerebrale, a cambiare vita dandogli una mano nella sua nuova attività agricola. Un vero esempio di solidarietà e puro volontariato.

«Un anno e tre mesi fa un nostro volontario ed ex Presidente (49 anni) fu colpito da un’emorragia cerebrale che ovviamente causò pesanti ripercussioni e traumatici cambiamenti nella sua quotidianità.

Lo spirito di reazione ad un evento tanto drammatico quanto inatteso lo ha mosso in questi ultimi mesi alla ricerca di un’occupazione che sia terapeutica sia per il fisico che per lo spirito.

Avendo a disposizione due piccole serre e desiderando ardentemente riprendere un’attività attraverso la quale sentirsi “attivo”, insieme alla famiglia ha deciso di avviare una coltivazione. Il lavoro del contadino non è mai semplice; in certe condizioni è difficilissimo.

Per tutta questa settimana i nostri dipendenti e i nostri volontari, a turno e qualcuno addirittura nel giorno del riposo, sono saliti a Coldirodi per aiutarlo a sistemare la terra ed avviare l’attività. In premio una rostellata serale cucinata dalla famiglia. Senza vanto, ma pensiamo che il volontariato sia anche questo» – raccontano i volontari di Ospedaletti Emergenza.