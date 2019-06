I ringraziamenti della Lega Val Nervia-Val Verbone per i risultati elettorali

Ottimi risultati per la sezione Lega Val Nervia – Val Verbone, nata da poco più di un anno e intitolata allo storico fondatore della Lega Ligure, Bruno Ravera. A seguito delle recenti elezioni, infatti, la Lega si conferma primo partito in svariati comuni dell’area in questione, consolidando, così, il proprio rapporto col territorio.

“Un ringraziamento ai cittadini della Val Nervia e della Val Verbone, che anche in questa occasione non hanno mancato di mostrare la fiducia che già da tempo ripongono in noi e nel nostro operato” commenta il segretario locale del Carroccio Antonio Federico, che aggiunge: “I risultati che abbiamo ottenuto in quest’area sia con le amministrative che con le europee ci fanno ben sperare. La nostra presenza nella zona si consolida ancora di più con l’elezione di Davide Grimaldi a Camporosso e Andrea Raimondo a Dolceacqua, nonché con la riconferma di Luciano Biancheri a San Biagio (tutti rappresentanti di liste civiche ma tesserati Lega).

A Isolabona invece entra in Consiglio il giovane Lorenzo Cortelli, vice-segretario della sezione Lega Val Nervia – Val Verbone e già assessore e presidente del consiglio comunale. Continueremo a lavorare per il territorio e per i suoi cittadini con l’impegno che mettiamo da sempre, sicuri di poter così ripagare la fiducia riposta in noi”.