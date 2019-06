I ragazzi dell’Anffas Onlus di Sanremo in visita al comando provinciale dei carabinieri

Imperia. Nel corso della mattinata di ieri Fabio, Ettore, Franco, Annita e Dalila, un gruppo di ragazzi assistiti dall’associazione Anffas Onlus di Sanremo, accompagnati dalle operatrici Chiara e Marilena, hanno fatto visita alla caserma sede del comando provinciale carabinieri di Imperia.

Durante l’incontro, svoltosi con visita ai reparti ed illustrazione dei mezzi utilizzati per i servizi di controllo del territorio, sono state spiegate le attività che donne e uomini dell’arma svolgono a favore della collettività.

In particolare, il tour ha avuto inizio dalla stazione carabinieri, peculiarità dell’organizzazione dell’Arma e prima interfaccia con il cittadino, chiamata a raccogliere tutte le richieste degli utenti ed a soddisfare le esigenze quotidiane della collettività in tema di sicurezza.

Poi sono state mostrati in uso alla sezione radiomobile, reparto che garantisce il pronto intervento ad ogni ora del giorno e della notte, sia in auto che in moto. Ai ragazzi inoltre è stato spiegato tutto la gestione di una richiesta di intervento, dalla telefonata al numero unico d’emergenza 112, all’arrivo sul posto dei militari, alle attività conseguenti: ha suscitato curiosità la procedura di identificazione di un individuo privo di documenti, simulata per l’occasione.

Infine ai ragazzi, prima di terminare la visita, è stato descritto il lavoro svolto dalla centrale operativa, collettore delle richieste dei cittadini e collegamento diretto con tutti i servizi presenti sul territorio della provincia.

L’incontro della mattinata di oggi deriva dall’unione del programma “Orientamento al lavoro” – che l’Anffas sta portando avanti dal mese di novembre 2018, in cui gli assistiti sii sono confrontati con diversi contesti professionali, con enti assistenziali e, appunto, con i Carabinieri – con il progetto che l’arma ogni anno persegue di “Formazione della cultura della legalità”, che si concretizza con incontri nelle scuole e visite organizzate presso le caserme dell’arma. Quest’ultima iniziativa è finalizzata a rafforzare la fiducia nelle istituzioni e nell’operato delle forze di polizia, nonché il rispetto delle regole per la civile convivenza.