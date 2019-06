Bordighera. Fine stagione spumeggiante per i ragazzi del Bordighera sant’Ampelio.

Non ancora esaurito l’entusiasmo per l’ottimo secondo posto ottenuto nel torneo di Borgio Verezzi domenica 2 giugno da una squadra mista 2007 2008 2009, che lo scorso week end arriva un altra grossa soddisfazione per i colori arancio blu. I ragazzi bordigotti con una formazione esordienti 2007 2008 hanno infatti ottenuto la prima vittoria in un torneo di una certa importanza, da quando lo scorso anno è rinato il settore giovanile.

I giovani atleti della squadra della città delle palme hanno infatti ottenuto, sabato 8 giugno, il primo posto nell’Imperia cup 2019 organizzata dell’Imperia calcio subendo una sola rete in tutto il torneo.

“Siamo molto contenti dei risultati ottenuti” – dichiara il responsabile del settore giovanile Valter Francesconi - “Ci tengo a precisare però che questi 2 ottimi risultati non appartengono solo ai ragazzi e ai mister scelti per rappresentare la società in queste 2 manifestazioni, ma appartengono a tutto questo fantastico gruppo di atleti delle annate 2007 2008 e 2009 composto da 39 ragazzi e 6 mister. È un ottimo premio a coronamento del lavoro di questi 2 anni”.