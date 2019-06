Sanremo. “I Deplasticati” tornano in azione. Questa mattina il gruppo matuziano attivo su Facebook, ma soprattutto sul campo, ha ripulito le spiagge della Città dei Fiori da spazzatura e plastica abbandonata muniti di guanti e sacchetti.

«Stiamo facendo una pulizia della zona a Pian di Nave e in contemporanea ne stiamo facendo un’altra ai Tre Ponti – spiega Barbara Blengino - Ogni partecipante è partito con sacchetti, guanti e pinze. Raccogliamo quello che c’è e mettiamo tutto dentro ad un sacco. Alla fine poi divideremo tutto, conteremo ogni pezzo e li conferiremo nei sacchi che ci ha dato Amaie, che verrà a recuperare tutto».

di 33 Galleria fotografica "Deplasticati" in azione a Sanremo









Continua perciò l’azione de “I Deplasticati” in difesa dell’ambiente con il “Clean up Project”. Hanno tolto plastica, bottiglie di vetro e soprattutto tantissime cicche di sigarette dalla spiaggia “Il Cubo” dei Tre Ponti e dagli scogli a Pian di Nave. «A noi interessa far vedere alla gente soprattutto alla fine, che fa piuttosto impressione, quanta roba viene lasciata in giro dalle persone. Serve a sensibilizzare non tanto i bambini, che sono abbastanza instradati sopratutto grazie alla scuola, dove vengono sensibilizzati a fare la differenziata, ma sopratutto gli adulti, che devono essere educati».

Alla fine ogni rifiuto è stato analizzato e smistato per la raccolta differenziata. L’iniziativa, proposta da “Parley”, si inserisce nel progetto “mIMporta fare la differenza”.