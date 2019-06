Herculis Ebs 2019, a Monaco continuano ad arrivare atleti di altissimo livello internazionale

Monaco. Continuano ad arrivare conferme da parte di atleti di altissimo livello internazionale per Herculis Ebs2019 (Monaco, Stade Louis II, venerdì 12 luglio).

Dopo Filippo Tortu, l’americano Noah Lyles e il vincitore dei Giochi asiatici Bitgian Su nei 100 maschili, dopo Shaunae Miller Uibo, Marie-Josée Ta Lou e Dafne Schippers nei 200 femminili, dopo Kori Carter, Lea Sprunger e Sydney McLaughlin nei 400 hs femminili, dopo Caterine Ibarguen e Yulimar Rojas nel salto triplo femminile (gara che avrà luogo al giovedì al Port Hercule di Monaco) ecco ora l’annuncio della partecipazione al prestigiosissimo meeting di atletica monegasco, uno dei 14 facenti parte della IAAF Diamond League 2019 (il circuito dei quattordici meeting di atletica leggera più importanti al mondo con tappe in Asia, Stati Uniti e Europa – Doha, Shanghai, Stoccolma, Roma, Oslo, Rabat, Eugene/Stanford, Losanna, Montecarlo, Stoccolma, Londra, Birmingham, Parigi, Zurigo e Bruxelles – che si svolgono nel periodo tra maggio e settembre) di altri atleti straordinari: nei 100 ostacoli femminili, la campionessa del mondo Sally Pearson, la campionessa olimpica Brianna McNeal e la detentrice del record del mondo Kendra Harrison; nei 400 maschili, il campione olimpico e detentore del record del mondo Wayde Van Niekerk (al ritorno in pista), il campione europeo Matthew Hudson-Smith e il secondo performer mondiale di tutti i tempi nei 400 ostacoli, Abderrahman Samba; nell’asta maschile il detentore del record del mondo Renaud Lavillenie, il campione del mondo Sam Kendricks e il campione europeo, l’astro nascente Mondo Duplantis; nel salto in alto femminile la campionessa mondiale Mariya Lasistkene, la campionessa mondiale dell’heptathlon Nafissatou Thiam e l’italiana Elena Vallortigara, la quarta azzurra di sempre a superare i 2 metri.

Sarà come sempre un parterre di altissimo livello, probabilmente uno dei migliori al mondo, con l’obiettivo di qualificare come sempre Herculis Ebs ai primissimi posti della speciale classifica dei meeting Iaaf, come è stato anche nel 2018.

I tesserati alla Fidal (Federazione Italiana Atletica Leggera) potranno usufruire della straordinaria opportunità di assistere gratuitamente al meeting Herculis Ebs 2019, inviando a ben@herculis.com la scansione della tessera in corso di validità. In alternativa potranno recarsi direttamente alla biglietteria dello stadio, nelle ultime 3 settimane prima del meeting, con identiche modalità. I posti vengono assegnati nel limite della disponibilità.

Maggiori info e biglietteria https://monaco.diamondleague.com/home/