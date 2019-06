Sanremo. Ha inaugurato al Porto Vecchio il primo ittiturismo galleggiante sanremese. Pesce fresco a chilometri zero direttamente dalla lampara alla friggitrice.

Il Motopesca “Roby” è infatti l’unica lampara ormeggiata nello scalo matuziano. La lampara, per chi non lo sapesse, è chiamata la barca che pesca pesce azzurro, acciughe, sardine, soralli, ma anche calamari, totani, palanite e tanto altro.

Il pescato del giorno verrá servito fritto e non solo, dalla barchetta più piccola della “Sangregorio Pesca“ la neo arrivata “La Lisca”.

Per un aperitivo al tramonto con il cono di acciughe o misto fritto ed un bicchiere di vino, è la proposta di “Solo la Lisca” dove vi aspettano il comandante Lele Sangregorio e la sua marinaia Patrizia Campanile.

È un nuovo ed importante passo per la categoria della pesca, l’ittiturismo rappresenta infatti, una forma alternativa per valorizzare questo settore e dare riconoscimento ai pesci “ritrovati” , quelli meno conosciuti avendo poco mercato, ma non meno prelibati delle specie più “famose”. L’inserimento di donne nel settore è un altro passo importante.

“Solo la Lisca” inizierà l’attività questa sera alle ore 18,30. Per info Fb ed Instagram “Solo la Lisca Sanremo” e Cel. +39 3472459547