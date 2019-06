La Madonna della Ruota, a metà strada Ospedaletti e Bordighera, torna nuovamente a essere teatro di un grave incidente stradale, avvenuto questa sera quando erano circa le 18. Coinvolti nella dinamica due giovani, i quali sarebbero scivolati in curva, mentre si dirigevano verso la Città delle Palme a bordo di uno scooter, capitolando sotto un Suv che proveniva in direzione Sanremo. Il primo bilancio è quindi due feriti, un ragazzo e una ragazza. Al contrario della passeggera, il giovane sarebbe in condizioni disperate.

Sul posto si sono mobilitati gli equipaggi di Ponente Emergenza, Ospedaletti Emergenza e della Croce Bianca di Pornassio. In supporto, si è alzato in volo l’elicottero Drago dei vigili del fuoco.

L’Aurelia è bloccata in entrambi i sensi di marcia.

(Notizia in aggiornamento)