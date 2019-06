Grande partita della Schiavetti Pallamano Imperia nel Campionato Francese Dipartimentale Senior Maschile

Imperia. Grande partita sabato sera in terra francese a Beausoleil, contro la locale formazione, della Schiavetti Pallamano Imperia per l’ultima giornata di campionato con in palio il secondo posto con entrambe le due squadre divise da un solo punto.

Durante la settimana i giocatori imperiesi si erano preparati intensamente con la ferma intenzione di raggiungere la seconda piazza d’onore, dopo la conquista del trofeo da parte del Breil Ventimiglia un’altra squadra italiana sul podio, in un campionato francese non si era mai verificato. La partita arbitrata ottimamente dal Sig. Ferrari Philippe nonostante le situazioni di gioco molto rudi non è mai degenerata.

Il primo tempo i ragazzi di Tonino Luppino hanno interpretato la partita perfettamente come voleva il mister con una difesa molto aggressiva in modo da non far tirare i forti terzini francesi e cercando di fare meno errori possibile davanti al portiere. Dopo i primi dieci minuti dove entrambe le squadre si studiavano la partita era in perfetta parità 6 a 6.

A quel punto i rossoblù iniziano a tirare più dai nove metri, visto che il campo al limite delle misure regolamentari, non permetteva le normali azioni d’attacco sulla linea dei sei. Questa scelta metteva in evidenza le doti di tiratori di Riccardo Luppino 13 goal e di Alessandro Cucè con 7 realizzazioni, permettendo alla squadra del capoluogo di concludere in vantaggio la prima frazione per 17 a 10. Nella seconda parte ci vuole tutta l’esperienza di capitan Alessandro Riano nel dare la calma ai propri comagni visto il vantaggio accumulato; infatti piano piano i francesi si fanno sotto non mollano mai, anche con falli al limite del regolamento e il nervosismo cresce fra i camillini.

Nonostante tutto a dieci minuti dalla fine con ancora cinque goal di vantaggio calano leggermente e con 2 giocatori aggravati da espulsioni temporanee negli ultimi 5 minuti i francesi arrivano a un goal dal raggiungere gli imperiesi ma Pietro Tambone con un suo ultimo tiro riesce a trenta secondi dalla fine a chiudere la partita vittoriosamente per 30 a 28 . «Abbiamo fatto una grande partita – commenta il mister Tonino Luppino – esattamente come volevo che si giocasse soprattutto in difesa, siamo scesi negli ultimi dieci minuti di concentrazione ma abbiamo meritato la vittoria in un campo difficilissimo contro una squadra molto arcigna, devo ringraziare tutti i ragazzi dai nostri due portieri che anche oggi hanno molte volte chiuso la saracinesca e aiutato i compagni, a tutta la rosa dai “ vecchietti “ ai giovani under 19 che si sono integrati in modo eccezionale e che da inizio settembre hanno lavorato duramente con mister Pappalardo che io ho sostituito in queste ultime giornate per motivi personali e sono convinto che questa squadra avrà un futuro roseo e il prossimo anno in qualunque campionato giocherà darà molte soddisfazioni alla società e ai propri tifosi».

Giocatori scesi in campo: Massimo Moisello con 12 parate, Andrea De luca con 6 parate, Matteo Bottino, Alessandro Cucè 7 goal, Riccardo Luppino 13 goal, Andrea Lurgio 2 goal, Daniele Martino 1 goal, capitan Alessandro Riano 1 goal, Damiano Rossi 2 goal, Lucio Sasso 1 goal, Pietro Tambone 3 goal, Matteo Tucci. Giocatori assenti: Domenico Martino, Gabriele Decanis, Luca Martini, Gianluca Salomone, Saul Convalle, Mohamed Lahbyeb. Allenatore Emanuele Pappalardo, vice Tonino Luppino. Dirigente Roberto Lurgio.

Campionato Francese Dipartimentale Senior Maschile

Beausoleil – Usd Schiavetti Pallamano Imperia : 28 – 30