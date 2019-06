Giuseppe Messina lascia l’Imperia, non farà più parte dello staff per la stagione 2019-2020

Imperia. Il preparatore dei portieri Giuseppe Messina non farà più parte dello staff dell’Asd Imperia per la stagione 2019-20.

Una stagione, quella appena conclusa, che lo ha visto alla guida dei portieri neroazzurri e con il quale ha lavorato costantemente, professionalmente con grande passione e dedizione. I risultati ottenuti sono sotto gli occhi di tutti, una grandissima stagione sia per il numero 1 Alessandro Trucco e il giovane portiere Mattia Meda tanto che quest’ultimo è stato anche protagonista di un esordio in prima squadra nella delicata sfida fuori casa contro il Finale.

Impegni di lavoro lo tratterranno lontano dal capoluogo, per questo motivo Giuseppe Messina non sarà più il preparatore dei portieri dell’Imperia.

«Sono molto dispiaciuto perché a Imperia lascio il cuore, un anno di lavoro fantastico che ha dato ottimi frutti con tutti i portieri dell’Imperia. È stata una bellissima esperienza che però non può proseguire per impegni di lavoro che rendono inconciliabile il mio orario con gli allenamenti pomeridiani. Voglio ringraziare tutti, in particolar modo il presidente Fabrizio Gramondo, Alessandro Trucco, Matteo Fiani, Salvatore Giglio, tutti i portieri che hanno lavorato con me e tutto il gruppo della prima squadra come Fabio Ramoino, Denis Muca, Daniele Ciccione, Francesco Bregolin, gli allenatori Pietro Buttu e Nicola Colavito, il segretario Antonio Giovane, Claudio Mandica, tutti i ragazzi della prima squadra e gli Ultras Imperia che sono sempre stati presenti ovunque siamo andati».