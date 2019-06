Giunge alla fine la XV Coppa Primavera organizzata dal sodalizio Dianese & Golfo

Diano Marina. Giunge alla fine la XV edizione della Coppa Primavera, iniziata il 25 aprile e terminata il 9 giugno, 173 le squadre partecipanti tra le quali anche società professioniste di alto livello aggiunte alle 20 squadre del torneo del 5 maggio annullato per maltempo per un complessivo di 193 squadre.

La kermesse calcistica organizzata dal sodalizio Dianese & Golfo del presidente Luca Spandre anche quest’anno si può ritenere soddisfatta, viste le condizioni climatiche che hanno accompagnato per tutto il tempo la manifestazione.

Per la prossima edizione si cercherà di aumentare il numero di società includendo oltre al campo di calcio di San Bartolomeo al Mare e al campo di Cervo, messo a disposizione dal presidente del Cervo calcio Denis Muca, anche il nuovo campo in erba sintetica di Diano Marina.

Domenica la manifestazione ha visto scendere in campo i baby calciatori della categoria primi calci e piccoli amici: 32 squadre alla griglia di partenza con una presenza di oltre 600 persone tra atleti e genitori. Visto lo spirito ludico sportivo che caratterizza queste categorie non è stata stilata nessuna classifica finale, non ci sono stati vinti né vincitori: ha vinto la bellissima giornata di sport e divertimento.

Come ha dichiarato l’organizzatore: «Il calcio è il gioco più bello del mondo, ma per certe categorie deve pur sempre rimanere un gioco,”ludico sportivo”». Il presidente Luca Spandre ringrazia tutte le società che hanno preso parte a questo e vento e le persone che hanno contribuito affinché tutto si svolgesse al meglio mettendosi a disposizione durante tutta manifestazione.