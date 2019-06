Giovanni Fenati arriva alla Sanremese, Marco Spinosa lascia la squadra biancoazzurra

Sanremo. La Sanremese calcio comunica di aver raggiunto un accordo di massima, che sarà ratificato dal 1° luglio, per assicurarsi le prestazioni sportive del centrocampista Giovanni Fenati per la prossima stagione.

Nato a Genova il 16 settembre 1995, Giovanni Fenati è il classico centrocampista centrale. Cresciuto nelle giovanili della Sampdoria, ha esordito in C con la maglia della Lucchese e poi ha giocato sempre in D con Padova, Poggibonsi, Savona, Massese e Fabriano. Nell’ultimo campionato è stato prima a Savona, dove ha collezionato 14 presenze, e poi da dicembre è passato al Real Forte Querceta, con cui è sceso in campo 16 volte e ha realizzato anche un gol.

La Sanremese calcio comunica altresì che il centrocampista Marco Spinosa non indosserà più la maglia biancoazzurra nella prossima stagione. Il calciatore ha fatto sapere di voler aspettare una chiamata da parte di una squadra di categoria superiore e la dirigenza intende assecondarlo, augurandogli nel contempo le migliori fortune professionali e ringraziandolo per quanto dato alla causa del club.