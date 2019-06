Giornata immersa nelle magiche atmosfere del ballo occitano a Dolceacqua

A Dolceacqua in occasione della proiezione del film documentario Le Grand Bal D’Europe di Laetitia Carton, l’Associazione di balli occitani “BalBosco d’Oc”, in collaborazione con il cinema Cristallo ed il Bar in Piazza, hanno offerto una splendida giornata nelle magiche atmosfere del ballo occitano, tradizionale e folk, nella cornice incantata del borgo medioevale del ponente ligure, caratterizzato dall’elegante ponte che ha ispirato il pittore francese Claude Monet che nel 1884, rimanendo incantato dall’insieme castello-ponte, e decise di dipingere ben 4 tele.

Nella centrale piazza Garibaldi l’evento è iniziato con l’insegnamento dei primi passi di avvicinamento alle danze occitane. Al corso gratuito animato da un occitano doc Bruno del Gruppo Balbosco hanno partecipato in tanti col desiderio di imparare qualche passo da ballare poi con la musica dal vivo.

Il momento clou è stato il concerto dei mitici Controcanto. Gruppo musicale di Torino, presente già da vari anni sulla scena musicale piemontese ma anche ligure. L’orchestra formata da ben 6 musicisti, con la loro musica hanno ancora di più incantato Dolceacqua. E la sera alle 21 conclusione dell’evento con la proiezione del film documentario Le Grand Bal D’Europe al cinema Cristallo.

I complimenti per l’evento non solo dai ballerini ma anche dagli spettatori che hanno apprezzato la musica, i balli ed il film in una bella atmosfera. Grazie a tutti coloro che vi hanno partecipato per la sua riuscita ad iniziare dal Comune di Dolceacqua.

Per i contatti oltre a Facebook l’indirizzo mail: balboscodoc@gmail.com