Furbetti della differenziata a Imperia, polizia municipale in azione

Imperia. Blitz della polizia locale contro i “furbetti della differenziata”. L’attività della municipale che ha preso il via questo pomeriggio, si è concentrata nella zona di Calata Cuneo e in alcuni stabilimenti balneari. Sotto la lente dei vigili urbani, in particolare, gli esercenti che hanno le attività fronte mare.

Nella città capoluogo è attivo da alcuni mesi il porta a porta. Un sistema che ha permesso alla città capoluogo di fare un balzo in avanti alle percentuali di raccolta differenziata ma che comporta non pochi sacrifici per la popolazione e per i commercianti stessi, i quali devono cambiare le proprie abitudini di conferire a qualsiasi ora nei cassonetti stradali per lasciare spazio alla buona pratica di una differenziazione spinta del materiale riciclabile.

Per i trasgressori che verranno eventualmente identificati, la multa può arrivare fino a 600 euro.