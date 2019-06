Fuga di gas tra Genova Sestri Ponente e Pegli, ripresa la circolazione ferroviaria fino a Ventimiglia

Ventimiglia. E’ ripresa alle 10.10 la circolazione ferroviaria tra Genova Sestri Ponente e Pegli, sulla linea Genova-Savona, sospesa dalle 3.30 di questa mattina. Il servizio di trasporto si regolarizzerà nel corso della mattinata.

Lo stop al traffico ferroviario è stato necessario per l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei tecnici del gestore del gasdotto in seguito a un problema tecnico all’interno della galleria “Pegli”. Problema verificatosi durante i lavori di una ditta appaltatrice che stava eseguendo attività di manutenzione programmate per conto di RFI.

«Stiamo seguendo la situazione dalle prime ore della mattina con la Sala della Protezione Civile regionale – ha spiegato l’assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone -. Non si segnalano danni a persone o cose, la situazione rientrerà nella normalità nel giro di poche ore dalla soluzione del guasto, prevista appunto intorno alle 10».