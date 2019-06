FlixBus arriva a Ventimiglia: al via i collegamenti estivi per promuovere il territorio

Ventimiglia. FlixBus arriva a Ventimiglia: il leader europeo dei viaggi in autobus integra la città nella sua rete di collegamenti intercity, connettendola a dieci destinazioni in Francia, Italia e Austria con il duplice obiettivo di offrire ai ventimigliesi un’opzione di mobilità efficiente e sostenibile e veicolare, al tempo stesso, l’arrivo di nuovi turisti verso il territorio, con ricadute positive anche per l’economia locale.

Contemporaneamente, la società consolida la rete di collegamenti lungo la Riviera dei Fiori, attivando speciali corse estive verso Imperia, Sanremo, Taggia, San Lorenzo a Mare e Diano Marina. Ventimiglia: collegate 10 destinazioni, fra cui Cannes e gli aeroporti di Nizza, Linate e Orio al Serio

Da Ventimiglia sono già operativi collegamenti diretti con 10 destinazioni: in Francia si arriva all’aeroporto di Nizza in soli 45 minuti e a Cannes in un’ora e mezza con biglietti che partono da 4,99 €, mentre nella direzione opposta è possibile raggiungere Milano, gli aeroporti di Linate e Orio al Serio, Verona, Trento, Rovereto, Bolzano e, in Austria, Innsbruck.

In particolare, con le corse dirette per gli scali di Nizza, Linate e Orio, FlixBus rende disponibile anche ai Ventimigliesi la propria offerta di mobilità integrata, consentendo loro di arrivare al terminal senza stress e nel rispetto dell’ambiente. Inoltre, per mezzo dei collegamenti con Cannes e Innsbruck, l’azienda intende agevolare i flussi turistici in arrivo dall’estero, con la possibilità di attrarre anche nuovi visitatori sul territorio. Attivi tutta estate collegamenti speciali con la Riviera dei Fiori.

Sempre nell’ottica di valorizzare il territorio, FlixBus attiva speciali connessioni estive verso alcuni dei centri più rinomati in Riviera dei Fiori: Imperia e Sanremo saranno raggiungibili ogni giorno da varie città in Francia, tra cui Nizza, Cannes, Tolone, Marsiglia, Grenoble, Chambéry, e persino da Ginevra, con la possibilità, ovviamente, anche per Imperiesi e Sanremesi di usufruire del servizio per una vacanza oltralpe.

Da Milano e Torino sarà inoltre possibile raggiungere, oltre a Ventimiglia, Imperia e Sanremo, Taggia, San Lorenzo al Mare e Diano Marina, che potranno così beneficiare di nuovi arrivi per tutta la stagione.

Tutti i collegamenti per viaggiare con FlixBus sono acquistabili sul sito www.flixbus.it, via app, nelle agenzie viaggi dislocate sul territorio e nelle edicole convenzionate.