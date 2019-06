Finanziamenti comunitari a sostegno dello sviluppo del territorio, la provincia di Imperia partecipa alla riunione a Cogne

Imperia. A Cogne, in Valle d’Aosta, il 20 giugno, anche la provincia di Imperia sarà in prima linea per i finanziamenti comunitari a sostegno dello sviluppo del territorio. Il consigliere delegato Enrico Ioculano parteciperà ai lavori del Comitato di Sorveglianza del Programma transfrontaliero Alcotra 2014-2020.

Con lui sarà presente l’assessore regionale Benveduti, oltre ai tecnici dei due enti. I progetti singoli che saranno approvati sono molto importanti per l’imperiese perché prevedono ricadute significative su questa parte di territorio transfrontaliero.

Si parlerà anche dei futuri orientamenti della Cooperazione territoriale europea per il periodo 2021/27 e dei primi scambi sulla governance e gestione del futuro Programma Italia/Francia. Il presidente Domenico Abbo commenta: «La provincia di Imperia, membro del Comitato di Sorveglianza, sarà presente e continuerà la sua

attività di rappresentanza del territorio. I risultati ottenuti sino ad oggi sono considerevoli e sono il frutto del lavoro svolto dagli uffici della Regione e della Provincia, e dal coordinamento tra le parti politiche.

Dopo l’inserimento del nostro territorio nei Piter Pays-Sages e AlpiMed, che porteranno benefici a lungo termine su tutta l’area transfrontaliera, dobbiamo continuare su questa strada perché sono tempi in cui la finanza locale concede ben poche occasioni per investimenti significativi, e quindi lo sviluppo del nostro territorio passa necessariamente da queste opportunità che non bisogna assolutamente lasciarci sfuggire».