Festival nazionale di beach volley città di Sanremo, è il momento del gran finale

Sanremo. E’ il momento delle semifinali per il circuito italiano maschile B1 che si sta esibendo sulle spiagge tra i due porti, all’interno del festival nazionale Beach volley città di Sanremo, trofeo olio Amoretti e Garzano.

Questo pomeriggio a partire dalle 14:30 si disputerà la semifinale per il terzo e quarto posto tra le coppie: Pizzolon, Bertolini, Grosseto che affronteranno la coppia Torello, Zavoianni.

A seguire, alle ore 16:00 circa, si terrò la finalissima tra Claudio Avalle di Asti in coppia con Michele Crusca di Biella vs i campioni in carica Matteo Pistolesi (Cuneo) e Vittorio Viale (Mondovì).

Una sfida tutta piemontese quella per aggiudicarsi il festival nazionale Beach volley di Sanremo 2019, valida come tappa del circuito italiano serie Beach 1 maschile sotto l’egida Fipav Italia e Liguria.