Festival del Lavoro 2019: ampia partecipazione dei Consulenti del Lavoro di Imperia

Imperia. Si è conclusa la X edizione del Festival del Lavoro, sabato 22 giugno 2019, che si è tenuta presso il MiCo, Milano Congressi. I Consulenti del Lavoro possono festeggiare il decimo compleanno dell’evento con un record di presenze, ben 6.000 partecipanti, che valgono il titolo di festival più frequentato di sempre.

Il via ai lavori, dato ufficialmente da Marina Calderone, Presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, di giovedì 20 giugno 2019, ha aperto la tre giorni di incontri che ha visto tra i grandi protagonisti il vicepremier e Ministro dell’Interno Matteo Salvini. A confronto con Sebastiano Barisoni, vice Direttore di Radio 24, Salvini ha parlato di flat tax, priorità della Lega, della manovra economica, di Quota 100, di Europa e del Decreto Crescita. Ed è proprio a causa di questo che Luigi di Maio, vicepremier e Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, atteso per la prima giornata della manifestazione, non ha potuto essere presente. Trattenutosi a Roma per via del ritardo di conversione del Decreto Crescita, che sarà legge dal 29 giugno 2019, ha inviato un video messaggio nel quale ha affrontato temi cari ai consulenti: il bonus sud, l’abbassamento del cuneo fiscale, l’autoliquidazione Inail e l’attuazione del Durc.

Tra i temi più discussi durante la tre giorni di eventi con i molti ospiti presenti, sicuramente troviamo il salario minimo, la riforma fiscale, e le consuete criticità evidenziate dagli interventi dei vari imprenditori: troppa burocrazia, tassazione pressante e pubblica amministrazione poco efficiente. Tra i partecipanti in sala c’è stata una forte partecipazione della delegazione dei Consulenti del Lavoro di Imperia: Secondo Sandiano, Iole Maria Carminati, Elisa Bardi, Federico Morchio, Francesco Cerqueti,

Graziella Cara, Massimiliano Marafioti, Roberto Aschero, Gianluca Cerqueti, Manuela Saffioti, Fabrizio Torelli, Vincenzo Morchio e Roberto Bracco. Per i nostri professionisti, il Festival del Lavoro rappresenta un momento di formazione unico e un’occasione di confronto con altri specialisti del settore e con personalità di spicco del momento. Organizzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dalla Fondazione Studi, è possibile rivivere la tre giorni di dibattiti, workshop e approfondimenti sulla web TV dei consulenti.