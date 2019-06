Sanremo. Oggi 1 giugno la città dei fiori ha celebrato il giorno della Festa della Repubblica italiana.

Nella ricorrenza del 73° anniversario tante persone hanno partecipato alle celebrazioni che si sono svolte in piazza Colombo, alla sfilata istituzionale lungo via Matteotti, corso Mombello e via Roma con una sosta al Monumento ai Caduti restituito proprio l’anno scorso durante quest’occasione grazie alla generosa donazione della sanremasca Elsa Ausenda in ricordo del coniuge Renato, combattente negli Alpini e recentemente scomparso.

Successivamente i partecipanti hanno potuto assistere alla cerimonia dell’Alzabandiera, alla deposizione della corona di alloro, all’onore ai Caduti, alla lettura del discorso del presidente della Repubblica, al discorso delle autorità, alla benedizione del vescovo e al discorso dell’amministrazione comunale.

Erano presenti le autorità civili cittadine con in testa il sindaco Alberto Biancheri al primo impegno istituzionale del secondo mandato, presenta anche il sindaco di Riva Ligure Giorgio Giuffra. La festa ufficiale si svolgerà domani a Imperia domani e riguarderà tutta la provincia. Tuttavia non erano presenti rappresentanti di carabinieri, esercito, marina, polizia e vigili del fuoco, i quali parteciperanno sicuramente domani alla cerimonia ufficiale a Imperia.