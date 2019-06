Sanremo. «Voglio fare un plauso a tutti gli organizzatori, Sanremo On, Confcommercio, gli uffici del Comune, le forze dell’ordine, i commercianti e le band che hanno aderito a questa iniziativa che ha portato in città famiglie, giovani e adulti». Così il vice sindaco e assessore al Turismo, Alessandro Sindoni, ha voluto commentare la Festa della Musica in città.

Sindoni ha girato ieri sera per le vie della musica congratulandosi con gli esercenti e le band che hanno aderito all’iniziativa. L’assessore ha ribadito che questa è la vera città della musica e che iniziative del genere devono essere sempre più, affiancate anche alle manifestazioni importanti già esistenti. L’Assessore ha voluto anche verificare come calibrare, in futuro, le manifestazioni del Comune.