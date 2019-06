Festa della Musica a Pian di Nave, Sanremo On: «Siamo più che soddisfatti»

Sanremo. «Questo video più di tante parole dà il senso del successo della Festa della Musica di Sanremo: Pian di Nave gremita di giovani e giovanissimi, una bellezza!» – commenta Roberto Berio di Sanremo On parlando del concertone andato in scena ieri sera in occasione della Festa della Musica.

«E poi le piazze con altri giovani e meno giovani. E senza dimenticare il contributo della Sinfonica e del Tenco. Abbiamo riunito le eccellenze musicali della nostra città per un evento tra i primi come proposta di tre giorni e cast a livello nazionale. Oggi il gran finale, ma noi di Sanremo On che lavoriamo per la nostra città siamo più che soddisfatti» – afferma.