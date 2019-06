Taggia. Si è concluso con una coinvolgente festa il progetto PON che sabato 25 maggio ha visto protagonisti i bambini di 4 e 5 anni della scuola dell’infanzia di Via Colombo. La festa si è svolta nella bellissima cornice di piazza Chierotti di Arma, messa gentilmente a disposizione da Comune di Taggia, dove le famiglie sono intervenute ad applaudire i loro piccoli.

I PON (Piano Operativo Nazionale) sono progetti finanziati dalla comunità europea e finalizzati, tramite il Ministero dell’istruzione, a creare un sistema di formazione di elevata qualità ampliando l’offerta formativa anche in orario extrascolastico in modo gratuito per le famiglie; la nostra scuola ha potuto beneficiarne per il primo anno. Il progetto dal titolo “A scuola divertendosi” è stato strutturato in due parti, una dedicata ai bambini nati nel 2014 e una per quelli del 2013.

Per i bambini di 4 anni il tema era “Mi muovo, mi diverto e penso”, condotto dalla prof. Fabrizia

Fontanesi, docente di educazione fisica della scuola secondaria Pastonchi con l’aiuto dell’insegnante

Alessandra Garibaldi, tutor del progetto; Attraverso giochi motori e con l’utilizzo materiali diversi (palle di varie dimensioni, colori e materiale, cerchi, funicelle ecc…) per 10 sabati i piccoli hanno potuto cimentarsi in divertenti attività ludiche e psicomotorie acquisendo equilibrio, coordinazione, fiducia in se stessi, imparando a controllare il proprio corpo, e soprattutto ad interagire con gli altri e a rispettare le regole.

Sabato scorso i piccoli si sono trasformati in piccoli pirati e, sotto la guida di Capitan Fabri (la prof. Fontanesi) e con l’aiuto di Capita Morgan (il sig. Graziano Farina dell’associazione Armapesca) e dei mozzi maestra Alessandra e maestra Aura sono approdati su una barca (abilmente allestita da capitan Morgan) per recuperare un “antico forziere di monete d’oro “attraverso giochi e avventurosi percorsi, dando un piccolo saggio delle abilità acquisite. “Musica in movimento” era invece il titolo del progetto rivolto ai bambini di 5/6 anni sotto la guida della prof. Daniela Breggion (anch’essa docente della scuola Pastonchi), la quale, con l’aiuto della tutor, la maestra Valentina Lantrua, ha realizzato un percorso psicomotorio/musicale a cui ha aderito un gruppo molto numeroso di bambini. Ha sviluppato molti temi: dalla sperimentazione del ritmo a livello corporeo con body percussion ed espressione gestuale alla conoscenza delle diverse intensità e velocità ritmiche.

Alcune attività sonore sono state svolte con strumenti musicali, tamburelli, sonagli, maracas e tubi

sonori, nonchè materiali di recupero. Come si è potuto vedere nella festa finale è stata curata anche la componente gestuale ed espressiva; nella realizzazione delle coreografie infatti si è sviluppato, oltre al senso ritmico, anche la capacità di utilizzo dello spazio e la cooperazione tra bambini. In continuità con la programmazione annuale della scuola il filo conduttore di tutte le attività è stato il tema delle emozioni: gioia, paura tristezza e rabbia. Le musiche su cui i bambini si sono esibiti sono tratte infatti dal film /cartone “ Inside out“. Con “ A Ram sam sam “, una canzone di origine africana, invece tutti i bambini più grandi hanno dato prova della loro velocità e gestualità.

L’ultima parte della festa ha visto in pista tutto il gruppo di bambini dell’ultimo anno, inclusi quelli che non hanno partecipato al progetto PON, per dare un colore alle emozioni con “Camminando sull’arcobaleno” e la Filastrocca delle emozioni. La nostra programmazione annuale ha infatti avuto come tema centrale la scoperta del mondo delle emozioni, accompagnata dalla figura di Giulia, protagonista del libro “Il buco” di Anna Llenas: la storia narra che a un certo punto della sua vita la piccola Giulia si accorge di avere un grosso buco nella pancia causato dalla tristezza; dopo essersi isolata e aver cercato di riempire quel buco in tanti modi la bambina capisce di poter dare un nome alle proprie emozioni, scopre che anche gli altri le hanno e impara a condividerle. Dando e ricevendo aiuto nei momenti di difficoltà scopre che l’amicizia è un dono prezioso.

Anche la canzoncina in inglese “If you are happy” era legata al tema delle emozioni mentre la coreografia di “Tre passi avanti” ci ha proiettato nell’imminente stagione estiva. Il coinvolgimento delle famigle nella riesecuzione di quest’ultima e di “ A Ram sam sam “ ha dato alla festa un ulteriore tocco di allegria ma siamo ridiventati seri con la consegna dei diplomini che hanno “promosso” i nostri piccoli grandi alunni verso la scuola primaria.