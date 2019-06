False griffe a Sanremo, arrestato straniero irregolare

Sanremo. Continuano senza sosta i controlli per il contrasto all’abusivismo commerciale della Polizia Municipale. Lo scorso fine settimana operatori del corpo in abiti civili hanno sorpreso e fermato in corso Mombello un cittadino senegalese, intento a proporre ai passanti della merce recante marchio contraffatto: borse, portafogli, cinture.

Trattandosi di comportamento in violazione delle norme sul commercio, si è disposto il sequestro della merce (84 pezzi) con la sanzione pecuniaria di 5000 euro al soggetto e contestuale notifica di un ordine di allontanamento per 48 ore dal luogo della violazione (daspo urbano).

Nella circostanza, si appurava come il trasgressore, cittadino senegalese di 49 anni, pur essendo residente a Sanremo, fosse irregolare sul territorio dello Stato dal 2016, pertanto veniva accompagnato negli uffici del Comando Polizia Municipale dove è stato denunciato per la violazione delle norme sull’immigrazione e successivamente accompagnato presso la Questura di Imperia per il foto segnalamento e per essere messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione.

Nei suoi confronti sono state avviate le procedure di espulsione: nello specifico è stato emesso dal Prefetto un decreto di espulsione e disposto l’accompagnamento coattivo alla frontiera da parte del questore, da eseguirsi in seguito alla convalida giudiziaria. In attesa della convalida giudiziaria la Questura ha disposto il trattenimento dei documenti validi per l’espatrio e l’obbligo di presentazione quotidiana presso i suddetti uffici.