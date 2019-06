Bordighera. Si è svolta ieri nella splendida location e gli ottimi piatti offerti dal ristorante Giunchetto la serata di premiazioni, ingresso di un nuovo socio e passaggio di consegne del Lions Club Bordighera Capo Nero Host. Ernesto Fresca Fantoni è il nuovo presidente, succeduto a Gianfranco Peretti che dopo un anno lionistico che ha visto il club raggiungere importanti obiettivi nel sociale, ha lasciato il compito al nuovo presidente.

E’ invece entrato a far parte del Lions Club Bordighera Capo Nero Host in qualità di socio affiliato Nicolò Priolo. Mentre a Rodolfo Berro, uno dei fondatori del Capo Nero Host, è andato il prestigioso premio Melvin Jones. Una targa è stata poi consegnata ad Alice Spagnolo, direttore di Riviera24.it per l’attenzione rivolta alle iniziative del club.

Il neo-eletto presidente ha ridefinito la sua squadra, affidando gli incarichi ai soci che lo affiancheranno nel corso dell’anno: Rodolfo Brizio è il primo presidente; Laura Turrini secondo presidente e segretaria; a Gianfranco Ravotti il ruolo di cerimoniere, mentre il censore sarà Sergio Viale. Tesoriere Alberto Cavallucci, Paola Poggio addetto stampa e Luigina Messina alla guida del comitato soci.

Per quanto riguarda i service, ovvero le azioni compiuti dai ‘leoni’ a scopo umanitario, già sicuri quelli della raccolta alimentare, il ‘progetto Martina’ e l’aiuto a una famiglia bisognosa di Bordighera.