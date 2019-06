È online il nuovo video del cantautore sanremese Amedeo Grisi

Sanremo. È online il nuovo video, firmato da Maurizio Ferrandini, del cantautore sanremese Amedeo Grisi, impegnato nella sua dura battaglia quotidiana con la SLA.

Spiega l’artista matuziano: «La cosa che mi lascia sorpreso è di come sia riuscito a cantare nonostante le mie difficoltà respiratorie e non solo. Spero di riuscire a sorprendere anche tutte le persone che mi seguono.E ad emozionarvi. Il brano in questione è “Noi casomai”. Perché in fondo: tutto quello che fai rimane».