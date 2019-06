E’ allerta meteo per il caldo nelle Alpi Marittime francesi

Météo France ha oggi diramato l’allerta arancione sulle Alpi Marittime francesi per l’ondata di caldo. La maggioranza dei dipartimenti francesi si trova nella stessa situazione.

Secon do quanto riporta Nice-.matin, le temperature sono salite e hanno superato i 30 ° C costringendo Météo France ad aumentare la vigilanz.

Mercoledì la temperatura salirà a 38 ° C e giovedì sarà di 37 ° C poi il termometro scenderà leggermente venerdì con un massimo di 36 ° C. La costa sarà risparmiata dalla più grande ondata di caldo, che colpirà principalmente il centro e il nord delle Alpi Marittime.

Questo episodio di ondata di caldo non ha precedenti nella sua intensità dal 1947.