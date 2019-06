E’ 39enne l’uomo trovato morto a Poggio di Sanremo

Sanremo. E’ Luca Montrone, 39 anni, l’uomo trovato senza vita all’interno della propria abitazione in località Poggio.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e un’ambulanza, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Gli investigatori dell’Arma hanno compiuto un sopralluogo all’interno dell’abitazione per verificare che la morte del 39enne non sia stata causata da terzi. Al momento sembra comunque essere stata scartata l’ipotesi di un omicidio. Il decesso sarebbe sopravvenuto per cause naturali.