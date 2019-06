Due ragazze della provincia di Imperia si impongono all’Internazionale di Sanremo

Sanremo. Due vittorie di società rivierasca all‘Internazionale di equitazione che si svolge a Sanremo. In 125 si è imposta Camilla Conti. In 115 Veronica Santaiti.

Camilla Conti, 18 anni, vive a Roquebrune, all’ultimo anno di liceo a Monaco, è quasi tutti i giorni a Sanremo, tesserata per la Società Ippica Sanremo. «E’ il secondo internazionale – spiega – che vinco. Era accaduto in precedenza e proprio qui a Sanremo. Sul campo di casa nostra. Sono felice». E ora? «Il mio sogno sarebbe quello di continuare con i cavalli. Ma prima ci sono la maturità e quindi l’Università: Commercio, business e manegement. Non ho praticamente tempo libero. Se proprio vogliamo mi piace seguire la moda».

Veronica Santaiti ha 21 anni, è di Camporosso e monta al Centro Ippico Val Nervia. Molto emozionata al momento della premiazione:«Ringrazio tutti quelli che mi sono vicini. Una grande soddisfazione».

Oggi si comincia molto presto e si prosegue fino alle 18 circa. La gara più importante è il Gran Premio (25 mila euro).