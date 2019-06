Sanremo. Un uomo di circa 40 anni è stato trovato morto nella sua abitazione in località Poggio.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e un’ambulanza, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Al momento non sono note le cause del decesso, che sembrerebbe comunque riconducibile a un malore. I carabinieri di Sanremo si stanno recando nell’abitazione per un sopralluogo.

Seguiranno maggiori informazioni