Vallecrosia. Gli esordienti 2006 del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, affiliato al Torino Fc Academy, vincono il torneo di Lorgues.

Dopo l’opaco torneo di Cairo Montenotte, svoltosi il 25/26 maggio, in cui si sono classificati quindicesimi – in ogni caso da segnalare i premi individuali a Gabriele Vieni tra i migliori portieri e Leonardo Moleri tra i migliori difensori – i ragazzi allenati da Luca Soncin fanno registrare un doppio risultato positivo negli impegni successivi.

Il 2 giugno al 23° Torneo « Città di Finale » hanno conseguito un brillante secondo posto alle spalle del Savona che ha vinto la finale per 1-0 dopo un tiratissimo incontro nel quale i biancorossi hanno giocato alla pari dei più blasonati avversari.

Grande successo in terra francese l’8 giugno, al torneo di Lorgues (distretto del Var, a 10 km dalla più nota Draguignan), dove la squadra si è aggiudicata il torneo dopo una giornata molto impegnativa sia per il gran caldo che per il numero di partite giocate tenuto conto che erano presenti ben tredici formazioni.

Dopo aver superato il girone eliminatorio come primi classificati, i biancorossi hanno sconfitto nel pomeriggio il saint Laurent du Var ai quarti di finale, il Fc Rousset in semifinale e si sono qualificati per la finalissima disputata contro i padroni di casa dell’Etoile Sportive Lorguaise. Con l’intero stadio che tifava per i locali, i biancorossi sono andati subito in vantaggio e sono stati raggiunti a fine primo tempo ormai scaduto.

Terminato l’incontro sull’1-1 si sono resi necessari ben otto tiri dal dischetto per decretare il vincitore finale. Sugli scudi Lorenzo Reforzo che grazie ai rigori parati in finale ha ottenuto il premio di miglior portiere della manifestazione.

«In generale una bella prestazione di squadra dove tutti i componenti hanno fornito delle prestazioni di alto livello e dove si sono segnalati Tommaso Salvaterra ed Emilio Consalvo autori rispettivamente di cinque e quattro reti nel corso della manifestazione» – fa sapere la società biancorossa.