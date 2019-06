Dolceacqua, definita la giunta del Gazzola tris

Dolceacqua. Fabio Sbraci e Giorgio Lamberti sono gli assessori che affiancheranno il sindaco di Dolceacqua, Fulvio Gazzola, nella Giunta del suo terzo mandato.

Per quanto riguarda le deleghe: Fabio Sbraci, mantiene quella da vicesindaco con i Lavori Pubblici; a Giorgio Lamberti, Ambiente e Patrimonio. Ad Andrea Raimondo, anche alla luce del risultato elettorale ottenuto, andranno la nomina di capogruppo e quella di consigliere nell’Unione dei Comuni valli Nervia e Roja.

Inoltre, avrà gli incarichi per le strade interpoderali e l’ illuminazione pubblica. Al consigliere Leandro DiFranco spetteranno i Servizi Sociali e le politiche giovanili, a Simona Naso il Bilancio e la Scuola, a Luana Mauro la Cultura, ad Andrea Perrone Sport e Territorio.

Al sindaco Gazzola rimangono, per ora in pectore, le deleghe dell’edilizia privata, protezione civile, turismo e commercio, le quali potranno poi essere ridistribuite in seguito. Per gli eventi sarà formato un “team” composto da Leandro Di Franco e Luana Mauro ai quali si affiancherà anche Renzo Piantoni, uno dei non eletti. Anche i due non eletti: Paolo Rondelli e Beatrice Orrigo avranno un ruolo importante al fianco dell’amministrazione: il primo affiancherà Simona Naso per la scuola e Beatrice Orrigo sarà referente per il Commercio assieme al sindaco.

Viene, inoltre, confermata la segretaria Monica Veziano.