Diversi team dell’Imperiese alla decima edizione della Bmw Hero Südtirol Dolomites

Imperia. Scatta, sabato 15 giugno, da Selva Gardena la decima edizione della Bmw Hero Südtirol Dolomites, la gara di mountain bike che rappresenta il clou del calendario internazionale sulla distanza marathon.

Alla competizione parteciperanno diverse squadre dell’Imperiese: il tabiese Alberto Bottino per la Ciclistica Ospedaletti; il vallecrosino Mattia Caringella dell’Alfobike; il sanremese Mauro Finiguerra; l’imperiese Mihaela Marinescu per il Team Bcs Giant; il sanremese Augusto Mariotti per l’Asd Ciclistica Ospedaletti; il sanremese Maurizio Palladino per Centoxcento bici Team; Massimiliano Peirano di Diano Castello per il Team Casa Salute e il sanremese Fabrizio Rossi per Giant.

Dovranno affrontare due tracciati: quello lungo di 86 chilometri ha un dislivello di 4.500 metri, e quello corto da 60 chilometri con solo (si fa per dire) 3.200 metri di differenziale. Numeri che rendono la Hero la maratona di mountain bike più dura al mondo.