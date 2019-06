Differenziata a Ospedaletti, Taggiasco a Cimiotti: «Abbiamo cercato di far valere gli interessi dei cittadini e del Comune»

Ospedaletti. Il consigliere Taggiasco replica alle dichiarazioni rese dal neo sindaco Cimiotti: «In questi anni Ospedaletti per Tutti ha provveduto a risolvere numerose problematiche dovute alle ditte che si sono alternate a causa di fallimenti, salvaguardando comunque le posizioni dei dipendenti, ma rimanendo il fiore all’occhiello della Provincia in tema di differenziata.

La Tari ha subito dei ribassi, anche a seguito dell’aumento della differenziata dando la possibilità di ottenere una tipologia di raccolta “porta a porta” mista, senza disagi per i cittadini ma ottenendo dei premi (in termini monetari) dalla Regione. La volontà amministrativa è sempre stata quella di ottenere il massimo dei servizi al minor costo. Sanzionare la ditta per il mancato rispetto delle norme del capitolato è del tutto leggitimo ma bisogna bilanciare bene la scelta in modo che non vada a scapito degli operatori o del servizio. Abbiamo cercato di far valere gli interessi dei cittadini e del Comune.

In questo primo periodo di mandato Cimiotti si sono notati numerosi disservizi (un mese per l’igiene urbana è veramente tanto) per questo avevo già provveduto ad inviare richieste di chiarimenti all’ufficio preposto circa i mezzi utilizzati dalla ditta. La società ha avuto carenze, anche a seguito di loro problematiche interne,infatti è stata richiamata numerose volte dall’amministrazione Blancardi.

Tutti gli atti sono archiviate presso l’ufficio competente, dove ho sempre trovato responsabili di servizio preparati e competenti. Sempre attentinto al territorio, auguro buon lavoro al nuovo Sindaco, ringrazio gli operatori per il lavoro svolto e che continuano a svolgere».