Difesa del suolo, Regione Liguria stanzia un milione e 700mila euro per la manutenzione dei corsi d’acqua

Imperia. Un milione e 700mila euro per interventi di manutenzione dei corsi d’acqua minori contro il rischio idrogeologico sugli alvei di tutto il territorio ligure. Sono stati stanziati oggi dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Ambiente e alla Protezione civile Giacomo Giampedrone. tabelle finanziamenti difesa del suolo

Le risorse saranno trasferite a tutti i 234 comuni liguri sulla base delle necessità evidenziate dai territori e delle esigenze di manutenzione delle aree correlate con gli elementi di rischio, privilegiando i comuni con il maggior numero di abitanti in territori caratterizzati da aree soggette ad inondazione. I contributi previsti andranno da un minimo di 4.000 euro per tutti i Comuni a un massimo di 30.000, senza alcun obbligo di cofinanziamento.

“Con questo finanziamento di risorse proprie di Regione Liguria, ancora una volta – spiega l’assessore Giacomo Giampedrone – diamo una risposta importante a tutto il territorio ligure e alle esigenze di pulizia e manutenzione degli alvei, invertendo la tendenza di una risposta emergenziale e cercando anticipare gli eventi consentendo ai Comuni di prepararsi per tempo alla stagione autunnale con un’azione preventiva. Si tratta di un contributo su interventi prioritari che le amministrazioni sceglieranno relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei colatori minori di loro competenza”.

I finanziamenti stanziati sono stati così suddivisi:

- 430.997 per la provincia di Imperia

– 511.172 per la provincia di Savona

– 518.092 per la provincia di Genova

– 322.736 per la provincia della Spezia