Diano Marina, medico sgrida la propria figlia che si era allontanata: aggredito ne avrà per 40 giorni

Diano Marina. Un papà, un turista torinese, spaventato per aver perso di vista la propria bambina di 7 anni, dopo averla ritrovata la rimprovera ma si becca una testata da chi, evidentemente, non aveva gradito la reprimenda che lo manda kappao e gli rompe il setto nasale.

Il fatto raccontato da una nostra lettrice testimone oculare è accaduto l’altro ieri sera intorno alle 22.30 all’imbocco della passeggiata di Diano in prossimità delle giostre. Dopo pochi minuti di concitati il papà e la figlia maggiore di 12 anni ritrovano la piccola e scatta la sgridata, comprese due pacche sul sedere davanti ai carabinieri di una pattuglia che si trovava nelle vicinanze che erano prontamente intervenuti a seguito dell’allarme.

A questo punto, però, arriva un uomo (forse un giostraio) che, secondo il racconto, prende a male parole il genitore, tra l’latro un medico, dicendogli di essere un ex pugile e che non si permettesse di sgridare la bambina. Fulmineamente l’energumeno sferra una testata alla radice del setto nasale del malcapitato che procura al papà una frattura con 40 giorni di prognosi e altrettanti di astensione dal lavoro.

Le conseguenze non sono state migliori: il giorno dopo l’accaduto ieri, l’uomo ha avuto un malore ed è stato e stato riportato con urgenza al Pronto soccorso dove gli è stato applicato il collare.

«Risultato -conclude la nostra lettrice – due bambine in vacanza terrorizzate in compagnia di altre amiche di Torino. In quel posto non ci recheremo mai più».

Finora non è stata presentata alcuna denuncia.