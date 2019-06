Diano Marina, gli studenti della scuola primaria festeggiano la Giornata mondiale degli oceani

Diano Marina. 55 studenti della scuola primaria di Diano Marina hanno festeggiato la Giornata mondiale degli oceani istituita dalle Nazioni Unite e che ricorre ogni anno il giorno 8 giugno.

Grazie alla collaborazione tra il Marm, Museo Civico del Lucus Bormani di Diano Marina e Informare, gli studenti hanno partecipato ad una avvincente visita guidata alle sale del museo accompagnati dalla dottoressa Daniela Gandolfi e da suoi collaboratori.

«E’ un’occasione per riflettere sul nostro passato e sul nostro futuro usando le conoscenze che abbiamo del mondo antico», racconta Daniela Gandolfi. «Il mare che i ragazzi hanno studiato non è solo una ricchezza in termini biologici ma anche culturali, profondamente radicati nella nostra vita i ogni giorno».

«L’utilizzo della plastica nella nostra vita, specie la plastica monouso, non rappresenta l’unica alternativa, l’umanità ha da sempre utilizzato oggetti provenienti dal mondo naturale e soprattutto ha riusato e riciclato ciò che aveva a disposizione», aggiunge Fabio Rossetto dell’Asd InfoRmare. «Ecco perchè – continua- abbiamo sentito il bisogno di fare una riflessione e di immaginare che il nostro futuro possa essere più sostenibile se sfrutteremo la conoscenza del passato e le nuove tecnologie a nostra disposizione per riusare e non sprecare le risorse del pianeta».

Dopo la visita guidata al museo i ragazzi si sono recati sulla spiaggia per una Bio-passeggiata, un monitoraggio della battigia per osservare le specie spiaggiate e gli eventuali agenti inquinanti presenti su una spiaggia piena di turisti ma comunque un habitat naturale da conoscere e rispettare.