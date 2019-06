Diano Marina. Organizzata dal Lions Club Diano Marina, ha avuto luogo ieri una cerimonia finalizzata alla piantumazione di alcuni alberi nei giardini pubblici antistanti l’approdo turistico di Diano Marina.

Erano presenti alcune classi della scuola primaria dell’istituto comprensivo di Diano Marina, accompagnate dai loro docenti, il presidente del Club, Carlo Comotto, il vicesindaco, Cristiano Za Garibaldi, il presidente di zona, Fabio Zanella, il comandate della locale caserma dei Carabinieri, Luogotenente Umberto Salvatico, ed alcuni soci.

E’ stata fatta rivivere una antica usanza che permette ai bambini di piantare gli alberi per conoscere il valore del ciclo della natura e fatto riflettere i presenti su come i Lions possano essere d’aiuto alla “casa terra” con il loro impegno, affinché le giovani generazioni divengano custodi del mondo.

L’officer distrettuale per l’area ambiente, Gaetana Isgrò, ha illustrato le varie iniziative del Distretto Ia3 per la difesa della natura come la piantumazione alberi e il bosco lions a sostegno del motto: “dove c’è un bisogno c’è un lions”.

E’ seguita quindi la posa a dimora delle piante di ulivo ed il posizionamento di una targa a ricordo dell’evento.

Il Lions Club Diano Marina ringrazia la dirigenza e gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo di Diano Marina per la disponibilità, dimostrata più volte, nell’accoglienza delle iniziative lionistiche di pubblica utilità e l’Amministrazione Comunale per la costante collaborazione.